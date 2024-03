Mãe de Davi rebate Luiza Brunet - Reprodução/Instagram

Publicado 04/03/2024 21:55 | Atualizado 04/03/2024 22:08

Elisângela Brito, mãe de Davi, se pronunciou após Luiza Brunet acusar o brother de injúria por ter chamado Yasmin Brunet de “inútil” durante o BBB 24 no último domingo (3).

Nos stories do Instagram, a matriarca compartilhou as declarações da modelo e falou sobre o caso. “Falar que o Davi é escroto pode, né?”, disse Elisângela. “Parece que na edição do Código Penal Brasileiro que a Luiza ‘pesquisou’, a tipificação do crime de injúria depende de quem profere os xingamentos”.

Mais cedo, Luiza detonou o programa da TV Globo ao sair em defesa da herdeira. “Uma mulher forte, independente, inteligente, com autoestima e autonomia econômica e emocional incomoda o menino e alguns homens também. Pois este não seria o papel da mulher. Sempre tentam nos oprimir, julgar e desmerecer com adjetivos”, começou ela. "BBB, um espaço que sangra”.

A modelo ainda compartilhou uma foto da filha no confessionário da casa mais vigiada do Brasil chorando e declarou: “Este é o estado emocional que o programa proporciona. A realidade é outra. Falta acolhimento e respeito. E os patrocinadores apoiam isso. Como mãe [estou] decepcionada”.