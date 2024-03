Ana Castela abre closet - Reprodução/Instagram

Ana Castela abre closet

Publicado 04/03/2024 18:51

Ana Castela foi a participante do novo episódio do Pod Entrar, quadro do podcast "Pod Delas", comandado por Lucas Rangel. A artista, que tem residência em Londrina, Paraná, abriu sua casa, onde mora com os pais, Michele e Rodrigo Castela, e a irmã mais nova, Antonella, de oito anos, e impressionou ao exibir detalhes de seu closet.



Ao iniciar o quadro, o influencer listou curiosidades sobre a Boiadeira, como é conhecida pelos fãs. "Ela é apaixonada por bota e chapéu: tem um total de 130 pares de botas e 110 chapéus", revelou enquanto filmava o closet de Ana Castela. "A diva é a louca da Barbie, então ela coleciona várias. Ama desenhar e pintar, e colecionar Crocs".

De acordo com a cantora, muitas peças de seu closet foram presentes de fãs e ela faz questão de usá-las nos shows. "Eu ganho muita bota de fã", contou.

Rangel também contou que os presentes dos fãs estão presentes na decoração da casa luxuosa e a família reservou um quarto para guardar os itens. "Ela mora com a família dela e o mais legal é que tem vários presentes de fãs decorando várias partes da casa", completou.