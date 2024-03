Letícia Cazarré abre álbum de fotos após o nascimento do sexto filho, Estêvão - Reprodução/Instagram

Letícia Cazarré abre álbum de fotos após o nascimento do sexto filho, EstêvãoReprodução/Instagram

Publicado 04/03/2024 15:29

Letícia Cazarré abriu um álbum de fotos em seu perfil no Instagram nesta segunda-feira (4) para compartilhar registros do parto do sexto filho, Estêvão. Fruto do casamento da stylist com Juliano Cazarré, o pequeno nasceu no último sábado (2).

Ao som de "Pra Você Guardei o Amor", nas vozes de Anavitória e Nando Reis, Letícia aparece com o caçula no colo e mostrou os filhos conhecendo o irmão na maternidade.

A galeria também conta com registros de Juliano com o filho no colo, a decoração do quarto na maternidade e o momento da pesagem do herdeiro. "Meu muito inteiro em 2.885kg", escreveu Letícia na legenda da publicação.

As fotos encantaram os seguidores. "Que bonequinhos! Deus os abençoem", escreveu a atriz Narjara Turetta. "Que mulher forte! É de tirar o chapéu", disse uma fã. "Que Deus proteja e ilumine sempre o caminho dessa linda família", declarou outra.

Vale lembrar que Letícia e Juliano Cazarré já têm cinco filhos: Vicente, Inácio, Gaspar, Maria Madalena e Maria Guilhermina.