Carolina Dieckmann toma partido da briga de Yasmin e Davi e defende brother Foto: Reprodução

Publicado 04/03/2024 14:13 | Atualizado 04/03/2024 14:51

Carolina Dieckmann causou alvoroço nas redes sociais ao repostar uma publicação que abordava a polêmica entre Yasmin Brunet e Davi no BBB 24. O comentário destacava adjetivos supostamente utilizados pela modelo para descrever o motorista, ironizando a reação após ser chamada de "inútil" pelo participante.



“Yasmin falando do Davi ‘psicopata’, ‘maldoso’, ‘perigoso’, ‘tóxico’, ‘manipulador’, ‘violento’, ‘agressivo’, ‘cínico’, ‘mentiroso’, ‘ruim’, ‘subterrâneo’, ‘fraco’, ‘burro’, ‘desonesto’, ‘moleque’, ‘mau educado’. Davi falando da Yasmin: ‘Inútil no jogo’”, afirmou um internauta, que teve a publicação compartilhada pela famosa.



A atriz ainda expressou sua opinião ao compartilhar o comentário: "acontece no jogo, acontece na vida…", escreveu ela. A artista recebeu apoio de diversos internautas, que reforçaram a crítica a Yasmin e defenderam Davi. Muitos questionaram a reação da mãe de Yasmin, Luiza Brunet, que recentemente mencionou a possibilidade de processar Davi por injúria.



“E a mãe dela ainda vem falar em injúria? Pelo amor de Deus! Ele que deve processar ela”, apontou uma seguidora. “A diferença é que Yasmin ofende a pessoa dele e ele ofende o jogo dela!”, pontuou outra usuária. “É que a Yasmin disse tudo isso pelas costas… deve achar que ninguém viu”, ironizou mais uma.