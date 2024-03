Marina Ruy Baborsa vive a vilã Preciosa em 'Fuzuê' - Fabio Rocha / TV Globo

Marina Ruy Baborsa vive a vilã Preciosa em 'Fuzuê'Fabio Rocha / TV Globo

Publicado 04/03/2024 10:30

Marina Ruy Barbosa utilizou suas redes sociais para fazer um balanço de sua participação na novela "Fuzuê", que teve seu último capítulo exibido recentemente. Na trama, a atriz interpretou a vilã Preciosa Montebello, contracenando com diversos artistas talentosos, incluindo Lília Cabral e Felipe Simas.



No entanto, a ausência de menção a Leopoldo Pacheco, intérprete de César Montebello, pai da personagem de Marina, chamou a atenção dos seguidores. Apesar de várias cenas juntos ao longo da novela, Marina não incluiu o colega em seus agradecimentos, gerando questionamentos por parte dos fãs.



"E o agradecimento ao Leopoldo Pacheco? Não rolou", perguntou uma seguidora. "É que ele não tem Instagram", respondeu a artista. "Ele tem Instagram, só que é privado", rebateu outro. "Mas você poderia citar, ainda que não possa marcar", pontuou mais uma.



Apesar da polêmica, Leopoldo Pacheco celebrou o término da novela e compartilhou fotos com todo o elenco de "Fuzuê". O famoso também interagiu na publicação de Theo Matos, em que o artista e Marina foram marcados. "Meu amado neto", escreveu o ator. Na rede social ele é seguido por nomes como Ailton Graça, Bárbara Paz, Fernanda Paes Leme e outros.