Rodriguinho é eliminado com 78,23% dos votos - Reprodução / TV Globo

Publicado 04/03/2024 08:31 | Atualizado 04/03/2024 08:34

Após causar diversas polêmicas durante sua participação no BBB 24, Rodriguinho utilizou suas redes sociais para se desculpar publicamente. O pagodeiro reconheceu suas atitudes controversas durante o reality show e expressou seu arrependimento. Inclusive, admitiu a necessidade de um posicionamento mais consciente em relação a alguns temas.



“Estou passando aqui em respeito ao time Rodriguinho no BBB, aos fãs e a todas as pessoas que me acompanharam ao longo desses 36 anos de carreira e pela minha participação no BBB. Mas principalmente em respeito a todos que de alguma forma se sentiram ofendidos, desrespeitados ou decepcionados com algumas falas”, iniciou o artista.



Ele admitiu sua falta de preparo emocional para lidar com as situações dentro da casa: "Reconheço que errei, que estive num estado de medo e defesa constante por não ter conhecimento suficiente”, ponderou. “Preciso pedir desculpas [...] a todos, sem exceção, todas as mulheres. Me desculpem pelos meus erros", declarou.



O pagodeiro também reconheceu que estava alheio a tudo e busca mudar: “Estava numa bolha e não sabia o quanto esse comportamento estava errado”, confessou. “Já estou buscando conhecimento e aprendendo sobre quem sou como homem e como artista, bem como sobre as responsabilidades sociais [...] Muito obrigado. Seguiremos juntos neste novo ciclo”, encerrou ele.