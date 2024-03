Preta Gil tranquiliza fãs após passar mal - Reprodução Internet

Publicado 02/03/2024 17:49 | Atualizado 02/03/2024 17:57

Após ser hospitalizada por dores na lombar, Preta Gil surgiu nas redes sociais para informar seus seguidores sobre seu estado de saúde. Após a batalha contra o câncer de intestino e nova internação, a cantora gravou um vídeo tranquilizador para relatar os resultados de seus exames médicos.

No vídeo, Preta começou com boas notícias: "Meus exames oncológicos foram muito bons. Está tudo bem comigo, a gente fez todo os exames de imagem, de sangue, minha saúde está ótima graças a Deus", afirmou aliviada. No entanto, revelou ter sido diagnosticada com uma hérnia de disco.

"Estava com uma dor na lombar, tive uma contratura, achei que era só uma contratura e vim aqui, doutor Francisco e doutor Caio me fizeram exames de ressonânica, raio-X e tomografia e estou com uma hérnia de disco, que vou ter que tratar", revelou a artista.

A cantora então destacou a importância de continuar o tratamento. "Agora, vou tratar essa hérnia com RPG, pilates, fortalecimento e vou deixar o boxe bem para frente, preciso fortalecer a musculatura da coluna e da lombar. Esse é meu boletim médico de hoje. Sigo aqui para fazer mais exames complementares", declarou.

Encerrando sua atualização de saúde, Preta Gil voltou a tranquilizar seus fãs: "Tá tudo bem, agora só tratar essa hérnia de disco e vida que segue! Bom sábado pra vocês! Muitos beijos", escreveu a cantora na legenda.