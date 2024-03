Filhos de MC Marcinho detonam MC Cacau na web por causa da herança do pai - Foto: Reprodução

Filhos de MC Marcinho detonam MC Cacau na web por causa da herança do pai Foto: Reprodução

Publicado 02/03/2024 17:36 | Atualizado 02/03/2024 17:54

Os filhos de MC Marcinho se envolveram em uma polêmica com MC Cacau. Após essa coluna revelar com exclusividade o valor da herança deixada por MC Marcinho aos cinco filhos, o que gerou um processo por parte do filho mais novo, Márcio André Mendes, outros familiares decidiram se manifestar.



Nas redes sociais, Marcelly Garcia, uma das filhas do MC, deu início à discussão: "Meu irmão vai fazer 18 anos amanhã, o que é muito engraçado, né? Porque a gente está sendo processado pelo meu irmão e pela mãe dele", afirmou ela. Dando a entender que Cacau se aproveitou para entrar com o processo antes que seu irmão completasse maior idade.



Na ação, o herdeiro mais novo decidiu se opor ao tio que foi levantado como inventariante.



Em áudios divulgados, Marcelly detona a ex-madrasta que é mãe de Márcio. A jovem expõe áudios da funkeira e do próprio pai, provando que ambos não tinham uma relação boa. Inclusive, segundo a mesma, MC Cacau a chamava de maluca devido a sua síndrome de Borderline.



"Assim, a pessoa vivia da pensão do meu irmão. E agora que não tem a pensão, ela ainda queria que a gente pagasse pro meu irmão essa questão, né, de dinheiro de pensão e tudo mais, sendo que era meu pai que pagava", disparou Marcelly, revelando que a MC ainda teria interesse na pensão do filho.

Já Mateus, outro filho do MC, identificado como "VUK MAL", também compartilhou sobre o processo nas redes socias: "Nosso irmão foi o único que recebeu pensão a vida inteira [...] que é seis salários mínimos e meio", contou ele. Tu tá inventando história, porque o que você tá é desesperada, com medo de não receber mais pensão. Essa é a verdade", garantiu o cantor.

Your browser does not support the video tag.

Para quem não sabe, neste sábado (2), o jovem Márcio completou 18 anos, atingindo a maioridade. Vale destacar que, no processo, ele afirma que seus irmãos e Mauro Roberto, irmão do cantor falecido, escondem o real patrimônio deixado pelo artista.