Kally Fonseca questiona amor de Lucas e Jaquelline e manda indiretaFoto: Reprodução

Publicado 02/03/2024 13:22

A cantora Kally Fonseca deu o que falar durante entrevista ao podcast Chupim. Questionada se existe amor entre Lucas Souza e Jaquelline Grohalski, ela negou. A famosa revelou não acreditar que seus colegas de confinamento em A Fazenda 15 estejam apaixonados. Além disso, ela fez uma suposta indireta ao empresário.



Buscando sinceridade, os apresentadores do podcast da Metropolitana FM perguntaram para a ex-Fazenda: “Você acha o Lucas está com a Jacqui de uma forma sincera?”, questionou um dos locutores. “Sinceramente, não”, disparou a cantora, sem pensar duas vezes sobre o assunto.



“Para mim não é amor e não é paixão”, ponderou Kally. Após negar, sem qualquer explicação, que os famosos se amam, a cantora voltou atrás: “Só quem sabe é ele e ela, né? Eu acho que os dois sabem mais do que qualquer pessoa que de fora pode fazer essa leitura”, considerou a artista.



Ela continuou afirmando que o sentimento poderia ser confirmado somente pelos envolvidos. “Porque só quem sabe são os dois que estão vivendo ali. Não é ninguém, não sou eu, não é você, não é o público, não é a internet. Só quem sabe são os dois”, garantiu Kally.



Por fim, a famosa deixou uma mensagem enigmática: “Quem sou eu pra dizer se é amor ou não? É só você fazer uma análise de [...] como foi a pessoa em outros relacionamentos, aí você vai saber dizer se é verdadeiro ou se não é”, finalizou ela, supostamente se referindo ao relacionamento anterior de Lucas e Jojo Todynho.