Grazi Massafera na novela "Dona Beja"Divulgação/Max

Publicado 01/03/2024 21:05

Grazi Massafera será a protagonista de "Dona Beja", a primeira novela do streaming Max, e revelou que nova versão da novela "tem muitas cenas com nudez e sexo".

A trama, que é um remake da obra exibida pela TV Manchete e que foi estrelada por Maitê Proença, a artista vai interpretar uma famosa cortesã do século 19. "Tem muitas cenas com nudez e sexo, mas nada é gratuito, estamos contando uma história. Confesso que até eu vou me chocar com o resultado", contou Grazi em entrevista à Veja.

De acordo com a artista, as cenas foram um desafio e contaram com uma coordenadora de intimidade, profissional que acompanha as filmagens no set e garantem que as cenas de sexo sejam gravadas de forma respeitosa.

"Foi meio estranho no início. Houve tanta proteção que tivemos até certa dificuldade de gravar nos primeiros dias", explicou. "Ter uma profissional desse tipo nos fez ter uma coisa a menos com que se preocupar e uma segurança a mais. É um cuidado que não existia antes".