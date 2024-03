Zé Vaqueiro tranquiliza fãs após jatinho passar por pane nos motores - Reprodução/Instagram

Publicado 01/03/2024 19:30

Zé Vaqueiro usou as redes sociais na tarde desta sexta-feira (1º) para tranquilizar os fãs. No período da manhã, o avião particular que o cantor estava com Xand Avião passou por uma pane nos dois motores durante o voo de Brasília para Fortaleza.

O piloto da aeronave declarou emergência à torre de controle e ao CENIPA, órgão que cuida de acidentes aéreos. Os dois motores voltaram a funcionar e o avião seguiu normalmente o voo.

"Hoje voltando no jatinho, de Brasília a Fortaleza, a gente estava voltando pra casa, tivemos esse pequeno susto. Foram momentos bem tensos, mas graças a Deus deu tudo certo. Está todo mundo bem, só pra tranquilizar vocês. Estou recebendo mensagens aqui, obrigada pela preocupação de cada um de vocês. Deus abençoe e proteja todo mundo", declarou Zé nos stories no Instagram.

Após pousar no Ceará, o jatinho, um modelo Hawker Beechcraft 400XP, foi levado para ser periciado. Além de Zé Vaqueiro e Xand Avião, Isabele Temoteo e empresários da produtora Vybbe também estavam no voo.

"A assessoria de imprensa do artista Xand Avião confirma que, durante voo de Brasília para Fortaleza, na manhã de hoje, (1º), houve pane dos dois motores da aeronave. O piloto chegou a declarar emergência à torre de controle durante voo e ao CENIPA, órgão que cuida de acidentes aéreos. Ao pousar, o avião foi encaminhado para a perícia. Eram 8 passageiros no voo e todos estão bem", diz nota emitida pela assessoria de Xand.