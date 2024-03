Fernanda Gentil detalha tratamento contra paralisia facial - Reprodução/YouTube

Publicado 01/03/2024 16:15

Esta semana, a jornalista e apresentadora Fernanda Gentil revelou que foi diagnosticada com Paralisia de Bell, doença que causa a paralisia parte de seu rosto. Através das redes sociais, ela contou detalhes do tratamento e de sua recuperação.

De acordo com a apresentadora, ela precisou usar corticoides de forma urgente para evitar que a doença avançasse. "Fiz testes, exames, ressonância e recebi o diagnóstico de paralisia de Bell. Fiz o primeiro tratamento mais urgente com corticoide por uma semana, para frear o avanço da doença", revelou.

Atualmente, Gentil está realizando fisioterapia facial para recuperar seus movimentos no rosto. "Preciso continuar com a fisioterapia, com muita disciplina, três vezes na semana, para não ficar com nenhuma sequela. Ela vai 'soltando' nervo por nervo no rosto, já que a paralisia acontece justamente por causa da inflamação desses nervos", explicou.

A jornalista também compartilhou um vídeo de sua sessão de fisioterapia. "Perdão a cena, sei que não é bonita. Mas não é a hora de pensar em ser bonita, e sim saudável. Cuidem-se", concluiu.