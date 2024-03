Whindersson Nunes detona Globo após divulgação de novela nordestina - Foto: Reprodução

Whindersson Nunes está envolvido em uma nova polêmica com a Globo devido a novela “No Rancho Fundo”, nova produção da emissora. O famoso levantou uma discussão sobre a representação dos nordestinos nos folhetins ao comentar as imagens de divulgação da obra. Internautas também reagiram à prévia da obra.



Um registro com alguns dos principais atores presentes na novela foi compartilhado recentemente pela emissora. Porém, o que chamou a atenção na web não foram os artistas escalados e sim a representação do povo nordestino. É possível notar que o elenco da próxima trama das 18 horas é composto por personagens humildes.



No X, antigo Twitter, Whindersson Nunes repostou a primeira foto oficial da novela e comentou: “Quero estar vivo quando fizerem novela com nordestinos ricos”, escreveu o famoso. Além dele, diversos internautas se manifestaram contra a obra, alegando xenofobia por parte dos responsáveis pela produção.



Vale destacar que, na foto divulgada pela Globo, os personagens possuem feições cansadas, aparentam sujeira e suor, além de usar roupas simples. Assim, telespectadores apontaram que a novela “No Rancho Fundo” e outras produções semelhantes perpetuam estereótipos nordestinos pejorativos.



“A estética do Nordeste na teledramaturgia é sempre a mesma, né? Aliás, a semiótica dessa imagem ajudaria a gente entender como eles enxergam a gente”, disse um usuário. “O calor daqui fazendo a gente tomar banho de hora em hora. E vão meter a imagem de nordestino sujo”, reclamou outro.