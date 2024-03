Eduardo Costa aparece irreconhecível e web comenta novo visual: ?O que aconteceu?? - Foto: Reprodução

Publicado 01/03/2024 11:09

Eduardo Costa virou assunto na web ao aparecer consideravelmente mais magro em um vídeo postado por sua esposa, Mariana Polastreli. O cantor, que está afastado dos palcos para se dedicar à família, chamou atenção dos internautas com novo visual ao ser filmado durante uma brincadeira com maquiagem.

No vídeo compartilhado nos Stories do Instagram de Mariana, os fãs não puderam deixar de comentar sobre a aparência do artista. Afinal, o famoso surgiu bem diferente do habitual. As comparações não tardaram a surgir, com usuários mencionando semelhanças com personagens famosos.

"Meu Deus, o Eduardo Costa tá a cara do Lula molusco bonito", afirmou um internauta. "Gente, o que aconteceu com o Eduardo Costa? (risos). Eu quase passei o vídeo direto", contou uma seguidora que não teria reconhecido o cantor. "Meu Deus, o Eduardo Costa tá a cara do ator que fez o Stefan Salvatore [personagem de The Vampire Diaries]", declarou mais uma.

Para quem não sabe, recentemente Eduardo Costa enfrentou um momento difícil ao anunciar a morte de seu cavalo, que recebeu ofertas de até R$7 milhões. "Infelizmente meu Baruk morreu hoje dia 29/12/2023 às 23:45. Morreu por rompimento do intestino. Eu tô muito triste, gente, nem sei o que dizer", desabafou.