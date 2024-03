Após beijar aliança, Susana Werner reforça boatos de volta com Julio Cesar - Foto: Reprodução

Publicado 01/03/2024 08:33

Os rumores de uma possível reconciliação entre Susana Werner e Julio Cesar ganharam força após a empresária ser flagrada nas redes sociais com sua aliança. O ex-casal, que anunciou o término de seu casamento de 21 anos em dezembro de 2023, deixou os fãs intrigados com publicações recentes da famosa.

Em vídeo compartilhado nos stories do seu Instagram, Susana explicou sua ausência recente: "Dos salões, das roupas e da vida pessoal. Beijo para todo mundo", começou ela, em seguida beijando a aliança em seu dedo anelar. O gesto logo gerou boatos sobre uma possível retomada da relação com o ex-goleiro.

Na legenda, Susana enfatizou seu foco no trabalho e na família, sem dar detalhes sobre o significado da aliança. "Estou focada nos meus trabalhos e na minha família”, contou a empresária, reforçando as expectativas de que poderia ter retomado o relacionamento por questões familiares.

Vale destacar que, em declarações anteriores, Susana não descartou a possibilidade de reatar com Julio Cesar, com quem ela esteve casada por 21 anos. Há alguns dias, inclusive, a influencer compartilhou um clique ao lado do ex e dos dois filhos, Cauet e Giulia, se declarando para a família na legenda.