Cariúcha detona Jojo Todynho por recusar convite luta de boxe - Reprodução/Instagram

Cariúcha detona Jojo Todynho por recusar convite luta de boxeReprodução/Instagram

Publicado 29/02/2024 21:09 | Atualizado 01/03/2024 00:46

Nesta quinta-feira (29), Cariucha detonou Jojo Todynho por recusar convite para se enfrentarem no ringue em uma luta de boxe. Ao vivo, a apresentadora do programa “Fofocalizando”, do SBT, fez críticas à artista e também repercutiu a resposta da artista sobre o desafio.

"Dinheiro não é tudo, Jojo. Tem coisas que o dinheiro não compra. Por exemplo, o dinheiro não compra amor", disparou. "Nem o seu dinheiro compra os seus machos, que você dá carro, que você dá trabalho, você dá fama”.

“Engraçado que até a sua mãe você quer ver. 'Honrar pai e mãe para que seus dias se prolonguem na terra'. Isso é bíblico. E outra coisa: em qual patamar você está? Você só vive de barraco, não sei como a Globo deixa você aí ainda", alfinetou.

Em seguida, Cariucha negou que tenha conseguido uma vaga no reality “A Fazenda 15” por conta de suas brigas com Jojo nas redes sociais. "Eu não devo nada para você, quem me deu oportunidade foi a TV Globo quando eu virei meme no Profissão Repórter", afirmou.

"Vamos falar sobre gratidão? A Anitta te deu a oportunidade, você só ficou famosa por causa da Anitta. Você não era nada. O que você fez com a Anitta? Ficou de leva e traz. Conta essa história. Passou informação da Anitta para jornalista”, acusou. “Seja mulher, cadê a troncuda? Cadê a mulher com disposição? Sua Judas, sua falsa", completou.

Jojo Todynho recusa confronto com Cariúcha no ringue

Mais cedo, Jojo havia se pronunciado sobre o convite da ex-peoa para se enfrentarem em uma luta. “Já viram a diferença do patamar? Nem morrendo e nascendo de novo. Quando chegar nesse patamar, a gente conversa", disparou a cantora.

"Não converso com gente que não tem nada, não conquistou nada e não é nada. Dei uma oportunidade e ainda jogou fora", prosseguiu, se referindo a participação da rival no reality da Record no ano passado.

"Vai ficar na conta de quem essa luta? Os patrocinadores vão vir por conta de quem? Desculpa, mas é verdade. Você já viu campeão se misturar com cancelado? Que loucura, o mundo está muito louco. 'Jordana, que prepotência e soberba é essa?’. Não tem como”, completou.