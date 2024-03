Rodriguinho prevê rompimento entre Davi e Isabelle - Reprodução/Globo

29/02/2024

Décimo eliminado do BBB 24, Rodriguinho participou do “Mesacast BBB”, apresentado por Thamirys Borsan, nesta quinta-feira (29) e opinou sobre a aliança entre os participantes. O artista apostou em uma reviravolta no jogo que afetará a amizade de Davi e Isabelle.

"Acho que é um jogo. E vai chegar lá no final e ela vai dar uma rasteirinha no Davi. Ela vai trair ele. Eu acho que o motivo da saída dele vai ser ela", opinou o músico, que deixou o programa da TV Globo na última terça-feira (27).

Rodriguinho opina sobre a relação de Isabelle com Davi no #BBB24: “Ela vai trair ele (no jogo). Ela vai ser o motivo da saída dele”. #RedeBBB #MesacastBBB pic.twitter.com/DgHzgDfjqr — gshow (@gshow) March 1, 2024

Vale lembrar que os dois discutiram mais cedo no confinamento e a manauara deu coração partido para o baiano no Queridômetro.

Em conversa com o Gshow, o ex-brother contou que conversou com a companheira, Bruna Amaral, e refletiu sobre suas ações na casa do BBB 24. "Acho que mandei mal com o Davi, acho que me excedi em algumas coisas. Falei besteira que eu não precisava ter falado, coisa que eu nem faria e falei", afirmou.