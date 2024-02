Eliezer rebate acusações de estar casado com Viih Tube por interesse - Reprodução/Instagram

Eliezer rebate acusações de estar casado com Viih Tube por interesseReprodução/Instagram

Publicado 29/02/2024 17:14 | Atualizado 29/02/2024 17:23

Eliezer publicou um desabafo nas redes sociais nesta quinta-feira (29) após ser acusado de estar casado com Viih Tube por interesse. Nos stories do Instagram, ele expôs os comentários que recebeu ao mostrar as atualizações da reforma da nova mansão do casal.

“Tem 2 anos que escuto isso, já me incomodou muito, confesso. Inclusive, o maior cancelamento que eu tive na internet, eu sofri porque eu menti com medo de me chamarem de interesseiro”, escreveu o ex-brother.

“Lembram quando me perguntaram se eu ia morar com a Viih? Na época eu já estava morando na casa dela e menti falando que ia continuar no meu apartamento ‘por enquanto’”, revelou o pai de Lua Di Felice, fruto de seu relacionamento com Viih. “Sabe por que eu menti? Porque eu achei que iriam me chamar de interesseiro e qual foi o resultado? Me cancelaram porque eu estava ‘negando’ a paternidade. Deu na mesma!”.

“Eu aprendi que independente do que você faça ou onde você chegue, as pessoas vão sempre te diminuir ou invalidar qualquer caminho”, destacou.

De acordo com o empresário, os comentários negativos são de “pessoas podres e frustradas”. “As pessoas não podem ver ninguém prosperando ou melhorando de vida porque não aceitam e a inveja grita mesmo”.

“Elas se rasgam por dentro e é essa a forma delas se aliviarem, fazendo esse tipo de comentário porque elas sabem que, na maioria das vezes, a vida delas está uma merda”, acrescentou. “Mesmo se eu colocasse aqui todos os comprovantes de pagamento e ‘provasse’ que eu comprei a casa, que eu paguei a reforma, mesmo eu fazendo publicidade 3,4 vezes por semana igual quem me acompanha vê, mesmo eu tendo a minha empresa, mesmo eu ganhando na loteria... mesmo assim vão se passar anos e essas pessoas ainda vão falar a mesma coisa. Sabe por que? Porque elas não aceitam que alguém esteja ‘melhores’ do que elas mas são incapazes de olhar pra própria merda que é a sua própria vida”.

O ex-brother afirma que só passou a ser chamado de interesseiro após começar a namorar Viih. “Enquanto vocês vão continuar falando (porque eu sei que não vai parar, é mais forte do que vocês) eu vou continuar aqui cada vez melhor, com mais coisas, mais feliz, mais realizado enquanto vocês…”, alfinetou ao finalizar.