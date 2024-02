Sophia Abrahão namora o ator Sérgio Malheiros - Reprodução/Instagram

Sophia Abrahão namora o ator Sérgio MalheirosReprodução/Instagram

Publicado 29/02/2024 15:57

Sophia Abrahão abriu o coração em uma conversa sincera com Thaila Ayala e revelou o motivo pelo qual talvez não tenha filhos com o namorado, o ator Sérgio Malheiros.

A artista já havia revelado que tinha o desejo de aumentar a família, mas contou no podcast "Avisa" que teme perder sua liberdade ao se tornar mãe. “Também saí de casa cedo, eu só queria sair de casa quando eu era criança. Não tem a ver com a minha casa ter sido um pesadelo, zero isso! Mas, uma coisa boba, eu sempre tive problema pra dormir, então eu queria ter a minha casa para dormir a hora que eu quisesse”, iniciou.

“Eu sempre tive muito esse ímpeto de querer ser independente, querer ser livre. E eu penso muito nisso de um filho talvez, e aí eu também fico pensando: caramba, pode soar muito egoísta da minha parte, verbalizar isso, sabe? Do tipo, ai eu não quero perder minha liberdade”, contou a ruiva.

De acordo com a artista, ela teme perder sua liberdade para escolher seus projetos profissionais já que a rotina com filhos muda e pena afetar essa dinâmica: ”Meu momento de maior liberdade é ficar sozinha, de repente não posso ter filhos”.

Sophia explica que tem conversado com Sérgio e ainda não tomou uma decisão definitiva. “Não, mentira! Mas assim, ouvir minha música, ver o programa que eu gosto. E eu acho que minha liberdade hoje em dia tá muito conectada a parte profissional, ter paz para escolher projetos pra mim é parte da minha liberdade”, completou.