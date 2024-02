Maiara e o ex-namorado Matheus Gabriel - Foto: Reprodução

Publicado 29/02/2024 12:58

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, pode não estar mais solteira! Indícios apontam para uma possível reconciliação entre ela e o cantor Matheus Gabriel. Durante uma live nas redes sociais, a sertaneja foi flagrada usando a aliança de compromisso que recebeu do ex-namorado, alimentando rumores sobre o retorno do relacionamento.

Ao ser contatada pela colunista Mariana Morais para comentar sobre o assunto, a cantora optou por não se pronunciar. Entretanto, compartilhou em suas redes sociais a imagem de um buquê de flores, enquanto ao fundo tocava a música "Apaixonadinha", sugerindo um clima romântico.

Vale ressaltar que o término do casal foi anunciado pela sertaneja em outubro do ano passado, enfatizando que manteriam respeito e amizade mesmo separados. A cantora reforçou que o fim do relacionamento não estava relacionado à traição, prevendo especulações de seguidores.

"Boa noite gente... Hoje não está sendo um dia fácil pra mim... Quando se fala em encerrar ciclos, acho que não deve ser fácil pra ninguém... Eu e o Matheus não somos mais um casal. Mas seguiremos com a nossa amizade e respeito acima de tudo... Tenho muita gratidão!", disse ela na época.

Para quem não sabe, as alianças de compromisso do ex-casal foram confeccionadas pelo próprio Matheus Gabriel. Na época, o cantor chegou a revelar que são feitas de ouro branco e contam com noventa brilhantes incrustados, destacando a intensidade do sentimento entre o casal.