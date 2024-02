Yasmin Brunet e Davi - Reprodução/Globoplay

Yasmin Brunet e DaviReprodução/Globoplay

Publicado 29/02/2024 11:39

Yasmin Brunet deu o que falar nas redes sociais após imitar o sotaque de Davi Brito, participante do BBB 24, e debochar do brother. A modelo fez comentários pejorativos sobre a forma como o baiano fala durante uma conversa na casa, revoltando internautas e sendo acusada de xenofobia na web.

Durante uma conversa na cozinha com outros participantes, Yasmin imitou o jeito de falar de Davi: "Ele não fala 'calma, Wanessa', ele fala...", imitou a loira, tentando reproduzir o sotaque. Na ocasião, a sister conversava a cantora, Giovanna Pitel, Fernanda Bande, Giovanna Lima e Michel Nogueira.

"Não dá para entender o que ele fala", concluiu Yasmin. Aos risos, os demais participantes da conversa demonstraram concordar com a influencer. Porém, nas redes sociais a atitude da modelo foi vista como desrespeitosa e causou reações negativas entre os internautas.

"Yasmin, Wanessa, Pitel, Giovanna estão praticando xenofobia com o sotaque do Davi agora na cozinha", afirmou um usuário. "A mimada da Yasmin insuportável ofendeu a cultura baiana e algo físico do Davi", criticou outro. "Yasmin debochando do sotaque do Davi. Vem, mimada, vem para o paredão. Estamos te esperando", escreveu uma terceira.

Uma usuária do X, antigo Twitter, foi mais longe: "O que a Wanessa e a Yasmin realmente querem falar sobre o Davi: ele era negro, andava negro, falava negro, usava negro, tinha o cabelo negro, o sotaque negro", disse ela em referência a uma cena da série “Todo Mundo Odeia o Chris” que retrata o racismo.