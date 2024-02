Bruxinha do BBB 18 detona Rodriguinho após eliminação: ?Arrogância? - Foto: Reprodução

Publicado 29/02/2024 10:10

Ana Paula Costa, conhecida como a "Bruxinha do BBB 18", causou alvoroço ao analisar a conduta de Rodriguinho dentro da casa mais vigiada do Brasil. Em sua participação no podcast 'Pod Mood', a influencer sugeriu que conhecer seus ídolos nem sempre é uma experiência positiva.



Durante o podcast, ela opinou sobre a postura do pagodeiro. “[O Rodriguinho] não saiu daquela bolha. Ele tem os artistas, os fãs, provavelmente, ou talvez, ele tenha escolhido ir pro BBB justamente pra ele sair daquilo. E realmente não conheçam os seus ídolos. Ninguém tá preparado pra[...] ver o lado ruim dele”, começou.



“Ver que ele [o ídolo] não é bem aquilo, que ele não tá naquele pedestal que a gente criou. Eu acredito que ele [Rodriguinho] tem um ego grande, ele tem uma personalidade forte, essa arrogância, essa má educação em certos momentos, com o fato dele não ficar de pé pra todo mundo”, revelou.



Ana recordou um episódio envolvendo o cantor Thiaguinho, sugerindo que a expectativa de Rodriguinho era ser tratada como uma celebridade. Pensando como o pagodeiro, ela disse: “‘É inconcebível que as pessoas não estejam me idolatrando’ [... Mas quando] você entra em um reality, todo mundo fica igual”, destacou ela.