Jojo Todynho e Cariúcha - Foto: Reprodução

Jojo Todynho e CariúchaFoto: Reprodução

Publicado 29/02/2024 09:30

Durante sua participação no programa Hora do Chupim, da Rádio Metropolitana, a Cariúcha abriu o jogo sobre sua rivalidade com Jojo Todynho. Quando questionada sobre a possibilidade de uma luta entre elas, a ex-Fazenda não hesitou em desafiar a cantora. Porém, a funkeira não se impressionou.

Ao ser questionada pelos fãs se aceitaria a luta, Jojo Todynho surgiu nos stories para debochar do convite. “Vocês já viram águia andar com pombo, se misturar com pombo? Tá vendo a diferença do patamar? [...] Quando chegar nesse patamar aí a gente conversa. Eu não converso com gente que não tem nada”, começou.

“Teve uma oportunidade e ainda jogou fora. Não tem como. Vai ficar na conta de quem essa luta? Os patrocinadores vão vir por conta de quem? Desculpa, mas é verdade. Quando chegar nesse patamar aqui, a gente conversa. Fora isso. Você já viu? Campeão se misturar com cancelado. Que loucura”, brincou a funkeira.

“O mundo está muito louco. Jordana, que prepotência. Que arrogância, que soberba é essa? Ai, Senhor, tem que de misericórdia. Olha, Deus quando fizer a obra dele. Na minha vida. Eu vou ter vergonha”, concluiu a famosa, supostamente negando o convite de Cariúcha e debochando da influencer.