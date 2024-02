Morre aos 31 anos a cantora Cat Janice - Reprodução/Instagram

Publicado 28/02/2024 21:13 | Atualizado 28/02/2024 21:25

A cantora Cat Janice, que enfrentava um câncer no pulmão, morreu nesta quarta-feira (28) aos 31 anos. A artista norte-americana ficou conhecida após viralizar a música "Dance You Outta My Head" no TikTok para não deixar o filho, Loren, de sete anos, sem dinheiro.

"Esta manhã, na casa da sua infância e rodeada pela sua amorosa família, Catherine entrou pacificamente na luz e no amor do seu criador celestial", diz comunicado publicado no perfil de Cat no Instagram.

Os familiares da artista também agradeceram pelo apoio que receberam nos últimos meses e pela repercussão que a canção obteve nas redes sociais. "Somos eternamente gratos pela demonstração de amor que Catherine e nossa família receberam nos últimos meses. Cat viu sua música chegar a lugares que ela nunca esperava e descansa na paz de saber que continuará a sustentar seu filho por meio de sua canção. Isto não teria sido possível sem todos vocês", completou.

Cat escreveu "Dance You Outta My Head" para o filho e pediu ajuda nas redes sociais para que a canção viralizasse. Assim, toda a renda adquirida seria destinada ao herdeiro. "Minha última alegria seria se vocês salvassem minha música e reproduzissem ela, porque todos os lucros vão direto para meu filho de sete anos que estou deixando para trás", declarou Cat no vídeo em que divulgou a faixa.

O vídeo foi publicado em janeiro deste ano e contou com mais de 51 milhões de visualizações na plataforma de vídeos e cinco milhões de curtidas. O relato mobilizou a internet e a música chegou a entrar no TikTok Billboard Top 50.