Boninho fala sobre bronca nos participantes - Reprodução/Instagram/Globo

Boninho fala sobre bronca nos participantesReprodução/Instagram/Globo

Publicado 28/02/2024 17:41 | Atualizado 28/02/2024 17:45

Boninho publicou um vídeo nas redes sociais na tarde desta quarta-feira (28) após Yasmin Brunet e Beatriz serem chamadas no confessionário e levarem uma bronca da produção do BBB 24.

Mais cedo, a modelo não conseguiu realizar o Raio X obrigatório no horário determinado e perdeu 500 estalecas. Por conta disso, Yasmin disse que iria comer o bolo do grupo VIP e levar a casa inteira para o "Tá Com Nada".

Já a Líder Beatriz contou para os participantes que foi chamada a atenção pela produção por ficar perto demais do palco durante as festas. A sister ainda foi alertada sobre o risco de expulsão.

Beatriz tomou esporro da produção pq ficou agarrada no palco. Deu uma murchada a coitada #bbb24 pic.twitter.com/tC8AgvzKAM — BBBabi (@babi) February 28, 2024

"Recado levado para eles. Quer brincar com o coleguinha? Pode. Quer levar todo mundo para o 'Tá Com Nada'? Pode. Quer brincar com a produção? Não pode, não. Com a gente é: mandou, ouviu ou tomou atenção? Sim, senhor. Segue o jogo", iniciou o diretor.

O resto é brincadeira que eles podem fazer lá dentro, com a gente não. Recado dado pra galera, todo mundo entendeu e jogo que segue. É isso, ou se não... eliminação? Quem sabe", completou.