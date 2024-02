Jennifer Lopez relembra antigo relacionamento abusivo - Reprodução/Instagram

Publicado 28/02/2024 15:24

Jennifer Lopez abriu o coração no seu novo documentário, "The Greatest Love Story Never Told", para falar sobre os relacionamentos abusivos que já viveu.

A cantora e atriz refletiu sobre experiências dolorosas e decepções no projeto. De acordo com JLO, como também é conhecida pelos fãs, pessoas já disseram amá-la, mas não agiram como se soubessem o isso significava. "Teve pessoas em minha vida que disseram ‘eu te amo’ e depois não fizeram coisas que estivessem de acordo com a palavra ‘amor’", relatou.

"Você tem que chegar ao fundo do poço, onde está em situações tão desconfortáveis e tão dolorosas que finalmente diz: ‘Não quero mais isso’”, acrescentou.

Casa com Ben Affleck, a cantora disse que teve dificuldades para sair de relacionamentos tóxicos. Lopez destaca que nunca sofreu violência física, mas foi maltratada e passou por situações "desagradáveis".