Rodriguinho revela que não seria eliminado: 'Demoraria pra casa votar' Foto: Reprodução

Publicado 28/02/2024 11:41

Em uma conversa durante o “Café com o Eliminado”, quadro do programa “Mais Você”, Rodriguinho compartilhou suas reflexões sobre sua trajetória no BBB. O cantor, que saiu do reality show nesta terça-feira (27), revelou sua crença de que, se não fosse pela indicação de Beatriz, ele não teria ido tão cedo para o paredão.



“[Acredito] piamente que se a Bia não me colocasse no paredão, eu ainda demoraria pra casa votar em mim. Por conta de todas as conversas que eu tinha, eu tinha relacionamento com todos os grupos [...] A gente fazia jogo, eu ouvia o jogo de todo mundo”, começou o brother.



“Teve um dia que eu pensei nisso, ‘eu nunca vou ser votado desse jeito’. Eu tomava um voto, dois votos no máximo. Quando eu estava na minha segunda liderança, eu tinha tomado três votos só. E aí eu falei, ‘cara, que loucura, né? Eu só vou se alguém me indicar’ e foi a hora que a Bia me indicou”, refletiu o cantor.



Nas redes sociais, internautas opinaram sobre a fala do pagodeiro: “Ele tá certo. Giovanna tá na mesma… só vai pelo líder”, ponderou uma. “Mas graça a Deus Bia foi craque”, afirmou outra. “É o queridão do BBB”, ironizou um terceiro. “Depois vem a frase ‘quem me conhece, sabe’”, brincou mais um.