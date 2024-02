Esposa do ex-BBB Maycon critica tratamento desigual de Thais Fersoza - Foto: Reprodução

Publicado 28/02/2024 10:39 | Atualizado 28/02/2024 10:42

Franciane de Souza, esposa do ex-BBB Maycon Cosmer, usou as redes sociais para desabafar sobre a postura de Thais Fersoza. Ela ponderou o tratamento diferenciado dado a Rodriguinho, último eliminado do BBB 24, em comparação com seu marido. Ela questionou como uma pessoa anônima pode exigir empatia.



Em uma publicação da atriz e apresentadora Thais Fersoza, Franciane de Souza expôs sua opinião: “Recentemente, ficamos surpresos com suas palavras durante a eliminação do meu esposo, #tiadamerenda. Hoje, ao vê-la sem palavras para ouvir o outro, refleti sobre a importância da empatia e do respeito mútuo”, começou.



“Espero que, na próxima vida, todos possamos expressar nossas opiniões com gentileza mútua. Não falo apenas pela eliminação do Rodriguinho, mas também pelo fato de ver meu esposo sendo humilhado, sabendo que sua atitude o humilhou e afetou suas emoções profundamente", declarou Franciane.



A esposa de Maycon também lamentou a repercussão negativa e a falta de compreensão. "Ainda sofremos com suas palavras, que deram voz a pessoas que não assistiram ao vídeo na íntegra [...] Eu sou apenas uma pessoa anônima, sem fama. Então, como esperar empatia?", perguntou ela com suposta ironia, revelando que ainda não superaram o episódio.



Para quem não lembra, durante a entrevista de Thais Fersoza a Maycon, a apresentadora criticou comentários machistas do ex-BBB sobre Yasmin Brunet. Porém, o mesmo não aconteceu com Rodriguinho, que fez diversas comparações e críticas à aparência da modelo, ainda assim o pagodeiro se explicou.