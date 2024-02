Virginia Fonseca e Maria Alice - Reprodução / Instagram

Virginia Fonseca e Maria Alice Reprodução / Instagram

Publicado 28/02/2024 08:35

Virginia Fonseca não ficou calada diante das críticas recebidas por contratar policiais para acompanhar Maria Alice na escola. Nas redes sociais, ela explicou a decisão de garantir proteção à filha. Vale destacar que a influencer se manifestou após Fábia Oliveira noticiar o primeiro dia de aula da filha, com a presença dos seguranças.

Além de confirmar os rumores, Virginia deixou contou mais: "Todos os dias até ela parar de estudar (risos) [Maria Flor e José Leonardo entram nisso também] E são 2 seguranças! Um dentro da escola e um do lado de fora… e se reclamarem, pego mais um para fazer a ronda no quarteirão”, começou a empresária.

“Segurança nunca é demais e nós aqui gastamos o que for preciso para a segurança dos nossos filhos [...] O mundo é cruel e eu não pago para ver. Obs: se isso for real, eu pensei que as picuinhas de pais demoravam um pouco mais viu", refletiu a influenciadora com um toque de ironia.

A famosa então revelou que as meninas são acompanhas por seguranças em qualquer lugar. No parquinho aqui do condomínio elas não vão sem segurança. Não pisa fora de casa sem segurança", afirmou. Ela enfatizou que tanto ela quanto Zé Felipe compartilham dessa preocupação. "Na escola ele queria mandar três", revelou.