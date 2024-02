Show de Rodriguinho é agendado antes da eliminação do cantor - Reprodução/Instagram

Show de Rodriguinho é agendado antes da eliminação do cantorReprodução/Instagram

Publicado 27/02/2024 18:08

Rodriguinho está no Paredão do BBB 24 desta semana e parece que um contratante já está contando com a eliminação do cantor nesta terça-feira (27), pois anunciou um show do artista para março.

Antes mesmo de deixar a casa mais vigiada do Brasil, um show de Rodriguinho foi marcado pela empresa Worlld Brasília. A apresentação está agendada para o dia 23 de março e os ingressos já estão à venda por R$ 30.

Show de Rodriguinho em Brasília é confirmado Reprodução

No entanto, existe a possibilidade do cantor não ser eliminado do reality show da TV Globo na disputa com Fernanda e Lucas. Ainda assim, o BBB 24 está previsto para chegar ao fim apenas no dia 16 de abril, após 100 dias de confinamento.