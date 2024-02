Fausto Silva realizou segundo transplante - Divulgação/Instagram

Publicado 27/02/2024 16:30 | Atualizado 27/02/2024 21:47

A notícia de que Fausto Silva, mais conhecido como Faustão, precisaria passar por um novo transplante pegou muitos fãs de surpresa na última segunda-feira (26). No entanto, o renomado comunicador entrou na fila para buscar doadores logo após receber alta do transplante de coração, em agosto do ano passado.

Segundo fontes da coluna, quando o apresentador recebeu alta do primeiro procedimento, ele estava com um problema renal grave e já precisou entrar na fila de transplante. Neste período, Fausto também passou a realizar sessões de hemodiálise domiciliar (HD domiciliar) três vezes por semana em casa.

Amigos da coluna contam que Faustão não foi para o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, às pressas no último domingo (25) por conta de um mal estar, mas sim porque foi acionado pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, pois tinha um doador compatível, assim como foi confirmado no Boletim Médico divulgado pelo hospital.

Apesar de estar em casa, o caso do apresentador demandava cuidados e contava com o sistema de home care, mais conhecido como atendimento domiciliar. No entanto, Fausto tinha prioridade na fila de transplante por conta da gravidade de seu quadro e da idade.

O ex-funcionário da Globo foi às pressas fazer os exames para confirmar a compatibilidade e já realizar o transplante na manhã da última segunda. Vale ressaltar que existem pessoas que conseguem realizar o procedimento com rapidez. Caso contem com doadores compatíveis na família que estão dispostos a realizarem a doação de órgãos, elas não precisam enfrentar a fila nacional.