Cariúcha desafia Jojo Todynho para lutar no ringue - Reprodução/Instagram

Publicado 27/02/2024 18:37

Cariúcha falou sobre a sua rivalidade com Jojo Todynho abriu o jogo sobre a possibilidade de enfrentar a cantora no ringue. O combate entre celebridades tem ganhado popularidade e já atraiu nomes como Whindersson Nunes, Bambam, MC Gui e Nego do Borel.

“Eu toparia. De boa. Dinheiro… Claro”, afirmou durante participação no programa "Hora do Chupim", da Rádio Metropolitana. “Eu iria. Vamos Jojo? Uma briga pra gente resolver isso, ver quem é a boa, eu topo. Ainda mais com dinheiro, com Pix”.

Em seguida, a apresentadora do Fofocalizando, do SBT, chamou a campeã do reality A Fazenda para resolver as desavenças no ringue. "A gente acaba logo com tudo. Acabou a picuínha e a gente resolve tudo no ringue”, declarou.

Cariúcha ainda disse que não tem medo de apanhar da cantora durante a luta. “Ué, fazer o que? Que vença a melhor. É uma briga, uma vai apanhar e a outra vai bater, e tá tudo certo”, completou.