Glória Perez é detonada após dizer que Isabelle pulou na cama de Davi - Foto: Reprodução

Glória Perez é detonada após dizer que Isabelle pulou na cama de Davi Foto: Reprodução

Publicado 27/02/2024 14:50

Não é surpresa que Glória Perez torce pelo Davi Brito no BBB 24, a famosa deixa a questão clara nas redes socias. Porém, o que realmente surpreendeu os internautas foi a cena divulgada pela autora nessa terça-feira (27), criticando momento em que Isabelle deitou-se na cama com o participante.

"O Davi está bem desconfortável com essa iniciativa da Cunhã de pular na cama dele", disse a autora nas redes sociais, ela demonstrou desconforto com a situação já que o motorista tem namorada fora do reality show. Porém, gerou controvérsia entre os fãs da participante ao afirmar que a aproximação veio de Isabelle.

A equipe da sister esclareceu que Davi foi quem convidou a participante para deitar-se com ele e conversar sobre a vida, em um momento em que ela não se sentia bem. Assim, a opinião de Glória Perez recebeu diversas críticas por parte da torcida de Isabelle, que acusou a autora de comentar sem ter assistido à cena completa. Ainda assim, a situação dividiu opiniões.

"Ele que chamou ela pela primeira vez. Vá assistir antes de comentar e vir prejudicar os outros, minha sra", afirmou um internauta. "A pessoa nem assiste e nem viu tudo e vem falar o que não sabe. Minha senhora, vá assistir a cena toda pra comentar não só um trecho. Coisa feia, tentando prejudicar a menina", criticou outro.

Há quem tenha deixado a Glória Perez de lado para comentar o suposto erro de Davi ao chamar Isabelle para sua cama: “Ai gnt, nenhuma mulher aceitaria isso, vamos ser sinceras, zero noção”, apontou uma seguidora. “Traição sim, vocês esculacharam Sthe e Dynho e querem passar pano pra Davi”, afirmou outra em referência ao reality A Fazenda.