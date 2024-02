MC Bin Laden - Reprodução/Globo

MC Bin LadenReprodução/Globo

Publicado 27/02/2024 12:04

MC Bin Laden deu o que falar nas redes sociais ao revelar que não se sente apoiado pelo público do BBB 24. Na verdade, após um desabafo sincero, o famoso deixou no ar seu suposto desejo de desistir do reality show. Enquanto refletia na área externa da casa, o cantor mencionou sensação de solidão.



Expressando sua frustração, MC Bin Laden reclamou da falta de apoio que está enfrentando dentro do programa. Em um momento de vulnerabilidade, o artista refletiu sobre sua popularidade, que, segundo ele, está regredindo. Ele também lamentou um suposto abandono até mesmo de sua própria família.



“Se eu achava que tinha 20 fãs, agora eu não tenho nem dois. Nem minha família deve estar comigo. Me esforcei tanto para ter pelo menos 20 pessoas comigo”, desabafou o MC cujo último single, "Controllah", foi lançado ainda no início do ano passado com a banda Gorillaz. O hit do cantor completa um ano nesta terça-feira (27).



Nas redes sociais, a reflexão de MC Bin Laden rapidamente ganhou destaque. “Todo mundo querendo desistir, esse é recorde”, apontou um. “Vitimismo! ACABA COM ‘CAMAROTE’ pelo amor de Deus Boninho… preciso ter mais chances de entrar no BBB”, pediu outro. “Eu gosto dele aqui fora, mas no jogo ele se perdeu”, afirmou mais uma.