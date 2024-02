Graciele Lacerda se envolveu em polêmica com a nora de Zezé Di Camargo - Reprodução / Instagram

Publicado 27/02/2024 08:43

Graciele Lacerda, noiva de Zezé Di Camargo, revelou-se decepcionada em meio a batalha judicial. Isso porque o processo movido por Igor Camargo e Amabylle Eiroa, filho e nora do sertanejo, teve continuidade. A influencer, acusada de criar um perfil falso para atacar familiares do parceiro, desabafou nas redes sociais

Nessa segunda-feira (26), Graciele Lacerda contou o quão frustrada está com a continuidade da batalha judicial. "Recebo uma notícia hoje de que não desistiram de armar contra mim, de usar com maldade de armações, de mentiras, de criar situações para me prejudicar. É muito triste isso", começou.

A noiva de Zezé se mostrou surpresa com o rumo que as acusações tomaram:"É tão triste porque você continua se surpreendendo, e a forma que faz em cima de mentiras e de criar situações, você fica se perguntando por que [... Mas] tenho certeza que, não só a justiça divina, mas a daqui também vai ser feita", afirmou.

"Bora viver nossa vida, seguir nosso caminho, fazer o que tem que ser, cuidar do nosso trabalho sem querer prejudicar ninguém, sacanear ninguém. Bora fazer o que é certo", concluiu.