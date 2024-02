Paolla Oliveira encontra tubarão durante mergulho - Reprodução/Instagram

Paolla Oliveira encontra tubarão durante mergulho Reprodução/Instagram

Publicado 26/02/2024 18:04

De férias nas Maldivas com Diogo Nogueira, Paolla Oliveira publicou um vídeo nas redes sociais nesta segunda-feira (26) e revelou que foi surpreendida por um tubarão-baleia durante mergulho.

No registro compartilhado no Instagram, a artista narrou o encontro. “Fingindo que não estou com medo, mas estou usando colete antes da hora”, brincou Paolla ao mostrar o passeio de barco até o local do mergulho.

“Vencida a primeira etapa, sou eu esse ponto vermelho em mar aberto, quando de repente avisto esse animal maravilhoso”, disse a atriz ao avistar uma arraia.

“No susto, eu saio d’água. Quando eu volto, ela tá de cara comigo. Depois do pequeno choque da atenção, a alegria e a imensidão que me acometeu”, descreveu ao ver o tubarão-baleia. “Eu me debati um pouco, claro, e antes que eu resolvesse chegar mais perto ainda fui convidada a me retirar do recinto. Como vocês podem ver ali naquele cantinho é o Diogo me afastando para não causar problemas com o tubarão-baleia”.

“Tanta gente perturbando e nada faz ele perder esse rebolado. É isso, minha gente, a natureza é mesmo um mundo”, completou Paolla.