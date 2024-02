Jão é perseguido por stalker em hotel e aciona Polícia Militar - Divulgação/UFO

Jão é perseguido por stalker em hotel e aciona Polícia Militar

Publicado 26/02/2024 16:21

Jão realizou o terceiro show da "Superturnê" em Curitiba no último sábado (24) e se apresentou para um público de 25 mil pessoas na Pedreira Paulo Leminski. No entanto, o cantor precisou ter sua segurança reforçada após sofrer graves ameaças de um stalker na capital paranaense.

De acordo com informação do site Curitiba Cult, a equipe de segurança do artista monitorou na última sexta-feira (23) uma série de ameaças direcionadas a Jão feitas por um perfil no X, antigo Twitter.

A segurança do cantor foi reforçada após o dono do perfil publicar ameaças e uma foto tirada dentro do hotel em que Jão, sua banda e equipe estava hospedada. Com isso, todo o andar em que o artista estava precisou ser isolado.

No dia da apresentação esgotada em Curitiba, a Polícia Militar foi acionada. O registro da ocorrência foi realizado e o órgão de segurança colheu depoimentos e as imagens da câmera de segurança. Um inquérito deve ser instaurado ainda essa semana para investigar o caso.