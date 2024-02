Stenio Garcia - Reprodução/Instagram

Publicado 26/02/2024 15:22

A atriz Mari Saade, de 55 anos, casada com ator Stênio Garcia, de 91, atualizou os fãs nesta segunda-feira (26) sobre o quadro de saúde do marido, que testou positivo para a covid-19.

O artista teria testado positivo após realizar uma gravação em casa, na zona oeste do Rio de Janeiro. Um dos integrantes da equipe estava sem máscara e com terçol, alegando que estava apenas com alergia.

"Ele está abatido e com mal-estar. Estou monitorando os sinais vitais desde que ele positivou, ontem de manhã. De uma em uma hora, inclusive de madrugada, monitoro, porque se a febre aumentar ou a pressão desregular ou a saturação cair tenho que correr para o hospital", disse Saade à Quem.

Mas, por enquanto, eu mesma estou fazendo isso sozinha e passando aos médicos. Hoje ele não teve febre, a pressão está normal e a saturação está 93, que é normal para o idoso", completou.