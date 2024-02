Aos 32 anos, Thor Batista choca a web com aparência envelhecida - Foto: Reprodução

Publicado 26/02/2024 11:17

O primogênito de Eike Batista, Thor Batista, causou agitação nas redes sociais ao compartilhar registros recentes. O famoso divulgou um ensaio ao lado de sua parceira, Lunara Campos, e seu filho recém-nascido. Porém, o empresário chamou atenção não apenas pela chegada do herdeiro, mas também por seu visual envelhecido aos 32 anos.



Thor, conhecido por sua imagem de "playboy polêmico", surpreendeu a todos com sua transformação para a versão de "pai de família". Exibindo cabelos grisalhos, calvície e marcas de expressão, o famoso deu o que falar. A mudança de aparência deixou os internautas intrigados, questionando sobre estilo de vida e escolhas do empresário.



Na publicação em que aparece com o marido, Lunara Campos celebrou a vida do filho: “Comemorando o primeiro mês do nosso amorzinho Thor II !”. Porém, deixou claro que o momento não é dos mais tranquilos: “Esse primeiro mês foi intenso, lindo, cheio de emoções, de muito amor, super cansativo, mas muito feliz!”, concluiu.



A transformação de Thor continuou dando o que falar nas redes sociais: “Levou a ‘marretada do Thor’ com força!”, brincou um internauta. “Com sorte todo mundo vai envelhecer”, ponderou outro. “Quando que o Thor deixou de ser um adolescente cabeludo e inconsequente para virar um coroa calvo? Quanto tempo eu dormi?”, ironizou mais um.