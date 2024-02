Bárbara Evans revela susto que viveu com o filho de três meses no hospital - Reprodução/Instagram

Bárbara Evans revela susto que viveu com o filho de três meses no hospitalReprodução/Instagram

Publicado 27/02/2024 19:09

Bárbara Evans usou as redes sociais nesta terça-feira (27) para contar que passou por um susto com um dos filhos. O pequeno Álvaro, de três meses, precisou ser levado ao hospital após chorar muito pela manhã.

De acordo com a influencer, o bebê está com otite, uma infecção no ouvido. "Boa tarde, estou falando baixinho porque o Álvaro está dormindo aqui atrás. Estamos indo ao hospital levar ele porque essa noite foi até boa, mas de manhã foi muito choro", iniciou.

"Peguei ele no colo e senti que ele não estava bem... Liguei para o Gustavo e pedi para ele levar a gente para o hospital, então se eu ficar sumidinha, é por causa disso", relatou Evans, que também é mãe de Ayla.

Em seguida, Bárbara atualizou sobre o estado de saúde do irmão gêmeo de Antônio após deixar o hospital. "Tudo certo. Fizemos exame de sangue, de urina e esperamos ficar pronto para descartar algo sério. Graças a Deus, os exames estavam ótimos, então descartamos coisas mais sérias", detalhou.

"É otite. Ele já está sendo medicado desde sábado, então hoje completa as 72 horas, quando começa a fazer efeito, é o pico do antibiótico. Só cuidar desse ouvidinho dele. Graças a Deus estamos ótimos e voltando para casa", relatou a filha de Monique Evans. "Que dó tirar sangue de criança, fazer exame de urina por sonda. Nossa Senhora, só Deus sabe o coração da mãe".