Zé Felipe e Virginia discutem sobre colocar Maria Alice na escola - Reprodução/Instagram

Zé Felipe e Virginia discutem sobre colocar Maria Alice na escolaReprodução/Instagram

Publicado 27/02/2024 15:21

Zé Felipe e Virginia Fonseca dividiram opiniões na última segunda-feira (26) ao compartilharem nas redes sociais a decisão de colocar a filha Maria Alice, de dois anos, na escola.

Nos stories do Instagram, a empresária contou aos seguidores que matriculou sua primogênita em uma escolinha e que as aulas da menina começam nesta terça-feira (27). No entanto, o cantor revelou que não achava que esse era o melhor momento para Maria Alice iniciar a vida escolar.

“Quer que ela vá pra escola mesmo?”, perguntou o filho do cantor sertanejo Leonardo. “Ela é tão nenê, não precisa. Não precisa. Ela é nenê ainda”, prosseguiu ele.

Em seguida, Virginia explicou que a herdeira já tem idade suficiente para frequentar a escolinha. “Você quer levar a pessoa com quantos anos, sete?”, perguntou ela. Zé conta que ingressou na escola quando tinha cinco anos e Virginia rebateu: “Não, impossível”.

Na legenda do vídeo, a empresária escreveu indignada: “Meu Deus, ele quer que a menina vá para escola com 5 anos”.