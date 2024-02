Nicolas Prattes posta primeiro clique curtindo férias com Sabrina Sato

Nicolas Prattes e Sabrina Sato - Foto: Reprodução

Publicado 27/02/2024 12:30 | Atualizado 27/02/2024 12:37

O ator Nicolas Prattes e a apresentadora Sabrina Sato aproveitam juntos um merecido período de férias em um destino internacional de tirar o fôlego. A dupla de famosos encantou os fãs ao compartilhar uma série de fotos nas redes sociais, incluindo um suposto registro especial da famosa pelos olhos do artista.



Além das imagens deslumbrantes de sua viagem, Nicolas compartilhou em seu perfil no Instagram um vídeo praticando esportes aquáticos, com a voz de Sabrina ao fundo. Em um dos cliques, o famoso fotografou uma mulher de costas que foi identificada por internautas como a apresentadora.



Na legenda do vídeo, o ator deixou um pequeno enigma no ar ao escrever "Quem sabe..." com um emoji de coração no final da frase. A declaração gerou curiosidade entre os fãs sobre os próximos passos do casal. Sabrina Sato fez questão de chamar o parceiro de lindo ao comentar a publicação.



A suposta viagem romântica de Nicolas Prattes e Sabrina Sato está dando o que falar entre os fãs do casal. “Acho que não é a Sabrina”, refletiu uma internauta. “Sabrina que casal lindo, amo. [Estou] doida pra ver uma foto de vocês juntos”, desejou outra. “A Sabrina”, apontou mais uma.