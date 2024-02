Luana Piovani - Reprodução / Instagram

Publicado 27/02/2024 09:12

Luana Piovani emocionou seus seguidores ao compartilhar um desabafo sincero sobre os desafios da maternidade. Na manhã desta terça-feira (27), a atriz publicou uma foto chorando e expressou sua angústia em não saber o que fazer em situações delicadas. Em meio aos problemas, ela destacou que o importante é tentar ser melhor

"Não consegui fazer meu exercício. Nem sempre uma mãe sabe o que fazer, isso me enlouquece. Só que 0 + 0 = 0. Então, sento, choro, penso, oro, peço ajuda e melhoro. Estou dividindo para ampliar entendimento, não é problema de saúde, nada grave", revelou a mãe de Dom, de 11 anos, e Bem e Liz, de 8, frutos da relação com Pedro Scooby.

Piovani explicou os passos que costuma seguir: "Choro (alívio), penso (óbvio, problema requer solução, raciocínio), oro (fé, mas vejam que vem depois do alívio e do pensar), peço ajuda (resolução do pensar, confiança nos que pede ajuda, experiência e inteligência emocional), melhoro”, afirmou.

Recentemente, a atriz revelou uma situação pessoal envolvendo seu filho mais velho, Dom, que vai morar com o pai no Brasil. "O coração fica muito apertado, mas tudo na vida é um processo [...] Me sentia a pior mãe do mundo. Sangrei, morri, mas fui entendendo que não adianta insistir em um erro. Não adianta eu idealizar um filho", confessou ela.