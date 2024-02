Luan Santana e Jade Magalhães - Ag. News

Publicado 27/02/2024 10:25 | Atualizado 27/02/2024 10:31

Luan Santana e Jade Magalhães foram vistos de mãos dadas desembarcando em São Paulo nesta terça-feira (27), evidenciando a reaproximação do casal após quatro anos separados. O clima de romance estava no ar durante o flagra no Aeroporto Internacional de Guarulhos.

Após passarem dez dias de férias no México, Luan e Jade foram fotografados pelos corredores do aeroporto, exalando cumplicidade. A viagem ao país latino-americano aconteceu logo após reatarem a relação, que antecede um possível segundo pedido de casamento por parte do sertanejo.

Enquanto se dirigiam ao carro no estacionamento, os dois não esconderam a sintonia e a proximidade, confirmando a reconciliação e alimentando especulações sobre o futuro do casal. Para quem não sabe, a relação dos dois perdurou por 12 anos e a dupla chegou a noivar, antes de dar fim ao relacionamento e, agora, reatar.

Segundo fontes próximas, a viagem ao México teria sido uma espécie de lua de mel para Luan e Jade, após o período de separação. O histórico do casal, marcado por idas e vindas, ganha um novo capítulo com este retorno e os fãs não se calam: "ATÉ QUE ENFIM uma foto do Luade", celebrou uma. "O amor sempre vence!", garantiu outra. "Por favor, se casem rsrs lindos", pediu mais uma.