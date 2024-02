Fernanda Gentil - Reprodução

Fernanda GentilReprodução

Publicado 27/02/2024 11:37 | Atualizado 27/02/2024 11:42

Fernanda Gentil surpreendeu seus seguidores ao revelar, nesta segunda-feira (26), que foi diagnosticada com a paralisia de Bell. A jornalista explicou que os sintomas começaram logo após o Carnaval, quando notou rigidez e dificuldade de movimentar os músculos faciais.

Para quem não sabe, a paralisia de Bell é uma condição que afeta os músculos de um lado do rosto, causando enfraquecimento repentino. Geralmente é desencadeada pelo vírus do herpes, ao qual a famosa está tratando com remédios em “doses muito altas”, e é caracterizada pela inflamação do nervo facial.

Quando o sistema imunológico enfraquece, o vírus pode atacar o nervo facial, afetando o movimento dos músculos faciais. A famosa detalhou a sensação de dormência na boca e a falta de resposta muscular. Assim, Fernanda notou uma assimetria ao mexer partes do rosto e buscou ajuda médica.

Ao contrário de um acidente vascular cerebral (AVC), no qual os sintomas podem incluir outras partes do corpo, a paralisia de Bell afeta especificamente o rosto. Os sintomas abrangem dificuldade em franzir a testa, piscar e fazer caretas. Já a outra doença afeta o cérebro e possui complicações maiores. Ainda assim, ambas exigem tratamento e a jornalista está fazendo fisioterapia.