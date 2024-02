Gisele Bündchen e Tom Brady se divorciam, após 13 anos de casamento - Eduardo Munoz/Reuters

Gisele Bündchen e Tom Brady se divorciam, após 13 anos de casamentoEduardo Munoz/Reuters

Publicado 27/02/2024 13:52 | Atualizado 27/02/2024 13:55

Gisele Bündchen e Joaquim Valente, professor de jiu-jitsu, têm sido vistos juntos com frequência, alimentando especulações de um romance entre eles. No entanto, essa proximidade não parece agradar a Tom Brady, ex-marido da supermodelo, que agora suspeita de uma possível traição.

Segundo informações do TMZ, Tom Brady questiona a timeline do relacionamento de Gisele com Joaquim, levantando a hipótese de que o affair possa ter começado ainda durante o seu casamento com a famosa. A desconfiança do ex-jogador de futebol americano aumentou diante de algumas evidências sobre o início do romance.

Apesar dos rumores persistentes, Gisele Bündchen negou qualquer envolvimento romântico com Joaquim Valente. Em declaração à Vanity Fair, a modelo enfatizou a admiração e confiança no professor de jiu-jitsu, refutando as especulações sobre um relacionamento amoroso.

Caso os rumores se confirmem, este seria o primeiro relacionamento público de Gisele desde o término de seu casamento com Tom Brady, em outubro de 2022. O casal, que compartilha dois filhos, Benjamin e Vivian, está no centro das atenções devido às especulações sobre a vida amorosa da modelo.