Faustão concede entrevista ao 'Domingo Espetacular'Reprodução de vídeo / Record TV

Publicado 27/02/2024 14:27 | Atualizado 27/02/2024 15:12

O renomado apresentador Fausto Silva, conhecido como Faustão, foi hospitalizado no último domingo (25), devido ao agravamento de uma doença renal crônica. A internação no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, foi necessária para prepará-lo para um transplante de rim que aconteceu recentemente. O público segue aguardando melhoras do famoso.

Nas redes sociais, fãs do apresentador torcem pela sua recuperação. “Que Deus te dê muita saúde!”, desejou uma. “Deus te proteja e que volte pra casa com vida e bem”, pediu outra. Apesar do quadro delicado, alguns criticaram a rapidez do procedimento: “Transplante pra rico é rapidinho né”, apontou um internauta. “Fácil né”, afirmou mais uma.



Segundo boletim médico divulgado nesta terça-feira (27), o transplante de rim ocorreu na manhã de segunda-feira (26) e transcorreu sem intercorrências. “O paciente seguirá em observação para acompanhamento da adaptação do órgão e controle clínico”, garantiu a equipe médica do hospital.



Os médicos responsáveis pelo tratamento de Faustão, Marcelino Durão, nefrologista e coordenador médico de transplante renal, Sérgio Ximenes, urologista, Fernando Bacal, cardiologista, e Miguel Cendoroglo Neto, diretor médico de serviços hospitalares, assinaram o boletim que detalha o estado de saúde do apresentador.