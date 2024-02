Cássia Linhares é processada por tatuadora - Reprodução/Instagram

Cássia Linhares é processada por tatuadoraReprodução/Instagram

Publicado 27/02/2024 16:49

Cássia Linhares está sendo processada pela tatuadora Lavínia Mesquita por conta de um vídeo compartilhado nas redes sociais com informações falsas. Na postagem feita no Instagram, a atriz insinuou que a profissional estaria tatuando de verdade o próprio filho.

De acordo com a colunista Mariana Morais, do Correio Braziliense, a tatuadora passou a sofrer retaliações após o vídeo receber mais de 150 mil visualizações. "Desculpa, mas não dá. Mãe de dois, um com 10 anos e outra com 15, eu preciso dizer: É um crime influenciar crianças nesse nível. Infelizmente eles não têm conhecimento suficiente para fazer escolhas definitivas nessa fase da vida. Por favor, precisamos permitir que as crianças sejam crianças. O mundo agradece", declarou Cássia Linhares, que deletou a publicação 20 dias depois, sem se pronunciar novamente sobre o caso.

Por conta da exposição, a Lavínia conta que perdeu clientes. "A partir do momento que me mandaram, eu fiquei sem entender porque ela tinha feito questão de vir no meu perfil pegar meu vídeo e postar no perfil dela, sendo ela uma pessoa pública. Se ela tinha alguma questão quanto ao vídeo, bastava expressar a opinião dela num comentário ou numa mensagem", disse a tatuadora à coluna.

"Um erro grave. Ela afirmou que tatuei meu filho de 3 anos, como se eu fosse uma péssima mãe e um perigo pra ele. Quem seria doido de tatuar o próprio filho?", prosseguiu ela.

Ainda de acordo com Mesquita, ela tentou contato com a atriz e, após não obter sucesso, decidiu entrar na Justiça. "A primeira tentativa de resolução foi via comentário na própria postagem, na qual a Cássia Linhares rebateu logo abaixo, ou seja, tomou ciência da insatisfação. A Lavínia esperou quase 20 dias depois do seu comentário e o vídeo permaneceu em sua página", explicou o advogado Valmir Olimpio Ferreira Junior.

A defesa da tatuadora afirma que também deseja reparação por danos morais e materiais: "Buscamos no Judiciário a reparação pelo dano (moral e material) causado à Lavinia, pela violação de seu direito de imagem, provocada pela atriz e apresentadora Cássia Linhares", completou.