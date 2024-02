Felipe Araújo relembra descoberta do diagnóstico de autismo de seu filho - Reprodução/Instagram

Publicado 27/02/2024 17:25

Felipe Araújo se emocionou ao compartilhar como foi receber o diagnóstico de autismo de seu filho, Miguel. Segundo o artista, sua ex-mulher, a psicóloga Carol Marchezi, foi fundamental no tratamento do herdeiro.

Durante uma entrevista com Eliana, no SBT, o sertanejo contou que Miguel foi diagnosticado quando tinha apenas um ano: “Quando a gente recebeu o diagnóstico de autismo do Miguel, inclusive, foi um acerto muito grande da mãe do Miguel, por ser psicóloga e por trabalhar na área também”, explicou.

“Ele tinha 1 ano e 8 meses, foi muito cedo e isso possibilitou que a gente começasse mais cedo todos os tratamentos e todos os estímulos, isso foi muito importante para o desenvolvimento do Miguel”, afirmou o irmão do cantor Cristiano Araújo (1986-2015).

De acordo com o músico, ele decidiu falar publicamente sobre o assunto para conscientizar e informar outras famílias. A gente decidiu falar mais abertamente sobre isso para conscientizar os pais e várias mães pelo Brasil e mundo afora, que às vezes não aceitam, que ficam na negação do diagnóstico e mostrar para todo mundo que autismo é amor’”, completou.