Designer francês Lucien Pellat-Finet morre aos 78 anos - Reprodução/Instagram

Publicado 27/02/2024 19:33 | Atualizado 27/02/2024 19:38

Lucien Pellat-Finet morreu aos 78 anos vítima de um afogamento em Trancoso, na Bahia, na última segunda-feira (27). O designer francês fundou a Pellat-Finet e morava em Itaquena, praia próxima à Caraíva.

O renomado estilista estava no distrito do município de Porto Seguro para comemorar seu aniversário, que havia sido em 11 de fevereiro. De acordo com informações locais, Lucien foi tomar um banho de mar depois de um churrasco. Os surfistas que estavam na praia tentaram salvá-lo, mas não conseguiram.

A morte foi confirmada pelos familiares em comunicado publicado nas redes sociais de Pellat-Finet. "É com grande tristeza que informo a morte acidental de Lucien Pellat Finet, na tarde de hoje em Trancoso. Na ocasião, ele estava na companhia de seus familiares e seus queridos amigos. Oportunamente, informarei detalhes da cerimônia de despedida", diz a nota.

Conhecido como 'rei do cashmere', Lucien Pellat-Finet começou a carreira no mundo da moda como modelo ao ser descoberto por Pierre Cardin. Ele também trabalhou com a assessoria de Thierry Mugler.

O designer se especializou na criação de suéteres de luxo e atualmente a Pellat-Finet tem lojas em Londres, na Inglaterra, e em Nova York, nos Estados Unidos.

Além disso, o estilista lançou um livro biográfico em 2019, intitulado "Super F**king Lucky".